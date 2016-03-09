Активы работающих банков в январе выросли на 39 миллиардов – обновленные данные НБУ

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь текущего года выросли на 38,719 млрд грн, или на 3,1%, - до 1,293 трлн грн по состоянию на 1 февраля, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как отмечается в сообщении НБУ, данные по основным показателям банков на 1 февраля 2016 года, обнародованные 3 марта, из-за технической ошибки не соответствовали действительности, в связи с чем регулятор обновил данные на корректные.

По оценкам НБУ, общие активы работающих банков, не откорректированные на сумму резервов, в январе выросли на 52,247 млрд грн, или на 3,3% - до 1,624 трлн грн на 1 февраля.

Обязательства работающих банков в январе выросли на 27,045 млрд грн, или на 2,4%, - до 1,178 трлн грн, капитал - на 11,674 млрд грн, или на 11,3%, - до 115,387 млрд грн.

Также сообщается, что за январь количество работающих банков в Украине, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 1 - до 116 финучреждений.

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Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины за декабрь прошлого года снизились на 21 млрд грн, или на 1,6%, - до 1,254 трлн грн по состоянию на 1 января 2016 года. Сравнительные данные по работающим банкам на начало 2015 года, а также данные на 1 января 2016 года по банковской системе в целом, с учетом неплатежеспособных банков, НБУ не обнародовал, в связи с чем корректный расчет динамики за 2015 год не возможен.