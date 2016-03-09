Кабмин уполномочил МИД нанять юристов для спора с Россией о "долге Януковича"

Кабинет министров Украины уполномочил Министерство иностранных дел осуществлять закупки юридических услуг для эффективной защиты интересов Украины в Высоком суде Лондона по спору России и Украины относительно долга бывшего президента Украины Виктора Януковича в 3 млрд долл.

Соответствующее решение закреплено в распоряжении №141, опубликованном на веб-портале правительства.

Российскую сторону в суде представляет компания Law Debenture Trust Corporation P.L.C. При этом Министерство финансов Украины сообщало, что со своей стороны привлекает компанию Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - ведущую международную юридическую фирму, специализирующуюся на представительстве в судах.

«С целью надлежащей и эффективной защиты прав и интересов Украины в деле по иску компании Law Debenture Trust Corporation P.L.C, работающей в интересах Министерства финансов Российской Федерации, к Украине относительно государственного долга Украины, разрешить Министерству иностранных дел Украины осуществлять закупку юридических услуг с применением переговорной процедуры закупки в соответствии Законом Украины "Об осуществлении государственных закупок", - говорится в документе.

Ранее в Министерстве финансов Украины подчеркивали, что готовы парировать все обвинения российской стороны по долговому спору и тщательно готовятся к судебному разбирательству. Однако афишировать детали этой подготовки и стратегию защиты Минфин не будет.

Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время, Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде.

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По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время, эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.