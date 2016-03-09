Гривня торгуется на межбанке до 26,25 за доллар
12:32, 09 марта 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6490/28,8120 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 26,2157 грн/долл. / Фото УНИАН
В среду, 9 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,10/26,25 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6490/28,8120 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3590/0,3610 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,2157 грн/долл., к этому часу заключено 84 сделки на сумму 30,76 млн долл.
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