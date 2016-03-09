Украина в мае-июне направит торговую миссию в Иран

Украина в мае-июне текущего года направит торговую миссию с участием представителей бизнеса в Иран, сообщила торговый представитель Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

"Договорились о проведении торговой миссии с украинским бизнесом в Иран (Тегеран и регионы) под патронатом Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана в мае-июне с визитами в регионы”, - написала она.

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Как сообщал УНИАН, визит украинской торговой миссии в Иран, запланированный на конец 2015 года, был перенесен на первый квартал 2016 года, учитывая целый ряд причин, включая необходимость обработки внутренних вопросов Украины – госбюджета и Налогового кодекса. Ключевыми темами переговоров будут продвижение на рынке Ирана украинской продукции машиностроения и сельского хозяйства.

Украина в 2016 году планирует возобновить сотрудничество с Исламской Республикой Иран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах после 11-летнего перерыва.