Бой с тенью

Государственная фискальная служба за последние 14 месяцев ликвидировала более 73 конвертационных центров.

«В прошлом году ГФС выявила более 60 конвертационных центров. С начала этого года у нас 13 выявленных конвертационных центров. Если вдуматься, то это 1-2 конвертационных центра в неделю. Мошенников задерживают на конвертации средств и предоставлении фиктивных услуг», - похвастался успехами работы фискальной службы глава ГФС Роман Насиров.

Конвертационные конторы предоставляют клиентам весь спектр теневых услуг - от уклонения от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем доходов до конвертации наличных средств в доллары. «Конверты» создает множество фирм-однодневок, ведущих фиктивную деятельность. Одна из самых распространенных схем – реальный бизнес перечисляет средства на счета фирм, ведущих фиктивную деятельность, списывает их на издержки и таким образом деньги выводятся из налогооблагаемой базы.

«Каждый раз, когда пресекаем деятельность конвертационного центра, мы изымаем 50, 60,70 печатей разных фиктивных предприятий… Можно только представить, какому количеству компаний реального сектора экономики эти предприятия пытались предлагать оказать фиктивные услуги», - отметил Насиров.

Но налоговикам есть над чем продолжать работу. Ведь, согласно данным за 2013 год, через конвертационные площадки прошло более 300 млрд гривен, или 37 млрд долл., тогда как обороты выявленных чуть более чем за год «конвертов» составляет около 30 млрд грн. И пока число выявленных конвертационных центров ничтожно мало, по сравнению с общим количеством «обнала» в стране.

«Обнал» был и есть

По оценкам экспертов, конвертационный бизнес существует в Украине все годы независимости.

«У нас в 90-е годы была абсурдная нагрузка на доходы физических лиц и фонд оплаты труда. Получалось, что любая заработная плата облагалась налогом в 90%. С тех пор и сформировались эти конвертационные центры как отрасль и индустрия. Это - поставленная на поток машина, которая имеет глубоко укорененные связи в органах власти, в правоохранительных органах. Туда инвестировано много денег и знаний», - поясняет старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский, добавляя, что во времена президентства Януковича рынок «обнала» и вовсе был монополизирован «семьей», предприятиям принудительно навязывались услуги обналичивания доходов.

При этом наибольшую имитацию «борьбы» с конвертационными площадками демонстрировали курирующие Государственную налоговую службу Виталий Захарченко, а затем сменивший его Александр Клименко.

После бегства Януковича рынок нелегальной обналички, по словам экспертов, потерпел значительную трансформацию. Вместо нескольких сотен крупных «конвертов» образовалось несколько тысяч мелких. Эти налоговые ямы продолжают активно работать и сейчас. Бизнес, несмотря на риск быть пойманным на горячем, не торопится платить налоги. Система отработана годами, поэтому очень тяжело победить желание воспользоваться возможностью ухода от налогов с низкой себестоимостью.

Знающие люди утверждают, что на сегодня услуги конвертационных центров стоят от 5% до 12%. Если фискальная служба выявляет причастность предпринимателей к деятельности площадок, то им доначисляются налоги, которые они должны были уплатить. Но бизнес все равно идет на риск, увеличивая тем самым объем теневой экономики.

Теневые схемы: желающих воспользоваться хоть отбавляй

Теневая экономика, которая во многом и формируется как раз из «обналиченных» денег, составляет, по разным оценкам, от 45% до 60% ВВП. При этом в некоторых секторах - рынок табачных и алкогольных изделий, бытовой электротехники – «тень» достигает 70-80%.

«Очевидно, что ГФС старается бороться с теневой экономикой, в частности с конвертационными центрами, количество которых, по ее данным, действительно сокращается. Тем не менее, доля теневой экономики остается на высоком уровне», - отмечает исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Во многих странах теневая экономика ассоциируется с малым бизнесом, который работает за наличные. В Украине же подавляющее большинство теневых оборотов припадает на крупные предприятия.

«У нас борьба с теневой экономикой — это не борьба с мелкими предпринимателями, которые укрывают свой доход, это - наведение порядка с конвертационными центрами и теми операциями, которые крупные компании проводят с офшорами. Малых предприятий очень много, но они в ВВП не составляют значительной части, весь их объем - порядка ⅙ объема экономики», - говорит Дубровский.

По его оценке, обороты, скрытые от налогообложения малым бизнесом, в 2014 году составили около 40 млрд грн, при этом злоупотребления крупного и среднего бизнеса измеряются десятками миллиардов долларов.

И это связано не только с желанием незаконно обогатиться. Во-первых, честный бизнес всегда проигрывает в конкурентной борьбе с компаниями, которые не платят налоги. Во-вторых, в стране, где ставки по банковским депозитам составляют более 20%, вести бизнес с более низкой рентабельностью не имеет смысла. И, наконец, в-третьих, в условиях кризиса, падения объемов внешней и внутренней торговли и спроса уход от налогов помогает бизнесу не быть убыточным, то есть не закрыться. Именно поэтому предприниматели, которые имеют возможность по белым или серым схемам уклониться от налогообложения, делают это.

Вывести на свет

Одной из наиболее эффективных мер минимизации «обнальных» практик ведения бизнеса является внедрение электронного администрирования основных налогов. Так, после введения в 2015 году электронного администрирования налога на добавленную стоимость его сбор вырос почти на 40%.

«Система электронного администрирования НДС очень хорошо себя зарекомендовала, и мы уже увидели существенные результаты деятельности этой системы. Впервые девять месяцев прошлого года средние сборы налога на добавленную стоимость у нас были 8-8,5 мрд грн в месяц, а уже в октябре-ноябре мы вышли на 11 млрд грн. Это – больше, чем мы ожидали», - подчеркивает Насиров.

Кроме этого, система значительно усложнила конвертационным центрам вброс в систему заявок по нелегальному возмещению НДС, так как все операции легко отслеживаются налоговой. А это увеличивает стоимость услуг минимизаторов и вынуждает предпринимателей задуматься над вопросом честной уплаты налогов.

С марта текущего года система электронного администрирования была запущена для реализации топлива, в ближайших планах - создание электронной акцизной марки на все виды подакцизных товаров. Перевод большинства отчетности в электронный вид сделает деятельность «обнальщиков» практически невозможной. Именно поэтому реформы наталкиваются на жесткое сопротивление системы.

«Уклонение от налогообложения напрямую связано с коррупцией, борьба с которой пока не принесла существенных плодов. Люди все также дают и берут взятки, и такие действия продолжают оставаться безнаказанными. Уклонение от налогов - комплексный вопрос, связанный как с отсутствием доверия к власти, налоговой культуры в обществе, так и справедливым наказанием за нарушение законодательства», - отмечает Деревянко.

Эксперты считают, что наличие спроса на услуги конвертационных площадок свидетельствует о непропорциональном и несправедливом взыскании налогов.

«Если бы официально в Налоговом кодексе была снижена ставка налога на прибыль, то думаю, что многие предприятия уходили бы от схем, и мы бы видели выход из тени бизнесменов», - подчеркивает юрист организации «Публичный аудит» Владимир Тарчинский.

По его мнению, снижение налога на прибыль на 2-3% привело бы к постепенному выводу доходов из тени.

Доказательством этому может служить снижение с начала года ставок единого социального взноса. Несмотря на сокращение ставки ЕСВ вдвое, сумма поступлений единого соцвзноса в январе не изменилась. Это говорит о постепенной детенизации заработных плат.

У разработчиков вариантов налоговой реформы, действительно, были мысли снизить ставки и других основных сборов. Но это не дают сделать реалии - дефицит государственного бюджета и риск значительных налоговых недопоступлений.

Снижение налоговой нагрузки на предпринимателей потенциально может привести к сокращению серых схем. Но при этом необходимо вернуть доверие бизнеса к налоговым органам. Крайне важен и экономический рост, и оживление внутреннего потребления. Из-за экономического кризиса многие предприятия выживают на грани себестоимости, и поэтому предсказуемым является желание повысить доходность, даже незаконными методами.

А пока бизнес сам не начнет выводить свои доходы в легальную плоскость, конвертационные центры будут работать - спрос всегда рождает предложение...

Ксения Обуховская (УНИАН)