Die Presse: Государство делает ставку на приватизацию

В статье Эдуарда Штайнера под названием "Государство делает ставку на приватизацию", опубликованной на сайте газеты Die Presse, пишется о том, что клише о русских не создаются извне. Выводы об их предполагаемом характере можно сделать из их же поговорок. Согласно пословицам, русские склонны к пьянству. И к нарушению закона. Но действительно поучительно то, что русские говорят о работе. "Мы медленно запрягаем (лошадей)", - признают они, - "но зато быстро едем".

Видимо, такой же способ они хотят применить в вопросе приватизации государственных активов. С тех пор, как 1 февраля кремлевский лидер Владимир Путин дал стартовый сигнал, не проходит и дня, чтобы кто-нибудь из высокопоставленных правительственных чиновников не менял трактовку проектов и процедур.

На прошлой неделе министр экономики Алексей Улюкаев заявил, что они уже наняли инвестиционных консультантов для частичной приватизации нефтяной компании "Башнефть". Однако, в алмазной компании "АЛРОСА" пока только определяют параметры. В том, что касается крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", то в конце февраля вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что уже дал указание подготовить приватизацию 19,5% акций.

Речь идет о каждой отрасли: гигант телефонной связи "Ростелеком" с более чем 100 млн клиентов, нефтяная трубопроводная монополия "Транснефть", петербургская транспортная компания "Совкомфлот". И несколько других.

Цена на нефть создала дыру в бюджете

Продемонстрированная скорость легко объяснима: государство нуждается в деньгах. Сокращение ВВП на 3,7% в 2015 году продолжится и в этом году. И сохранить дефицит бюджета на уровне трех процентов, разумеется, больше не удастся. В этом виновато, прежде всего, падение цен на нефть. По словам министра финансов Антона Силуанова, при цене на нефть $30 за баррель в этом году государство потеряет доходы на сумму от 2 до 2,5 трлн руб. (от 23 до 29 млрд евро).

Одной только экономией ситуацию теперь не изменить. И поскольку многомиллиардный резервный фонд, скорее всего, будет исчерпан уже в 2017 году, новой волны приватизации никак не избежать. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, государство рассчитывает на доходы в 800 млрд руб., сообщил Улюкаев.

Вопрос в том, кто на самом деле будет все это покупать. И можно ли назвать это приватизацией. "Это упрощенная версия приватизации", - объясняет Сергей Петров, миллиардер из автомобильного сектора, а ныне депутат Государственной Думы РФ, в интервью газете "Die Presse". "Поскольку государство хочет сохранить большинство компаний, подлежащих приватизации, это будет болеутоляющее лечение. В корпоративном управлении компаний ничего не изменится".

Все закончится фикцией?

На самом деле, государственные предприятия, в сравнении с частными, считаются менее эффективными. Но Путин каждый год расширял их долю. Сегодня в отдельных секторах она составляет до 80%, сообщает Международный валютный фонд: выше она только в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Китае.

Похоже, Путин очень боится потерять предприятия. И поэтому в дополнение к сохранению государственного контроля он требует также, чтобы покупатель непременно жил в России. Таким образом, он исключает внешнюю конкуренцию – даже среди русских, живущих за рубежом.

Но состоятельные россияне, проживающие в стране, на данный момент недостаточно ликвидны. Интерес ко внутренним инвестициям со стороны частных предпринимателей также ограничен. Те, у кого есть свободные денежные средства, предпочитают покупки за границей.

Все это снижает цену активов, подлежащих приватизации. И этой возможностью могут воспользоваться лишь те, кто и без того находится у государственной кормушки или принадлежит к внутреннему кругу лидера Кремля. Например, третья по величине нефтяная компания "Сургутнефтегаз", имена собственников которой держатся в тайне, но которая располагает десятками миллиардов наличных. "Процесс приватизации станет проверкой для элиты", - считает Петров.

В итоге, это может привести к тому, что активы будут сосредоточены в руках нескольких людей. Или – как сформулировал российский экономист Константин Сонин – к "фиктивной приватизации, вследствие чего через цепочку компаний-посредников или кредитных гарантий в конце владельцем окажется государственный банк или другие государственные предприятия". Ведь "для реализации такого перераспределения существует множество вариантов".