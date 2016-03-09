Минэкономразвития запустило обучающий курс для заказчиков в системе госзакупок Prozorro

Министерство экономического развития и торговли совместно с проектом Евросоюза "Гармонизация системы государственных закупок Украины со стандартами ЕС" запустило обучающий курс для заказчиков в системе электронных государственных закупок Prozorro.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"К сентябрю 2016 года все государственные тендеры в Украине будут переведены в электронный формат. Это очень важный шаг в реформе публичных закупок, и обучение имеет критическое значение для ее успеха. Команда Prozorro уже провела более сотни семинаров во всех регионах, а теперь каждый желающий сможет узнать о публичных закупках с помощью бесплатного курса на Prometheus. Это действительно удобный, простой инструмент для образования и ответов на вопросы", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра Максима Нефедова.

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Согласно сообщению, общее количество государственных заказчиков в Украине составляет около 16 тысяч, в них действуют 25 тысяч тендерных комитетов, каждый из которых включает в среднем 5 человек. Таким образом, потенциальная аудитория курса составляет более 100 тысяч слушателей – участников тендерных комитетов по всей стране.

В министерстве отметили, что профессионализация электронных госзакупок является одной из ключевых задач реформы, которая позволит сэкономить до 50 миллиардов гривень средств государственного бюджета.

Регистрация на курс уже доступна на сайте Минэкономразвития, а первый этап обучения начнется в мае.

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Как сообщал УНИАН, объем зарегистрированных в системе электронных государственных закупок Prozorro тендеров в феврале текущего года вырос в 12 раз по сравнению с январем - до 5,7 миллиарда гривень.

При этом экономия госсредств в результате использования системы Prozorro уже составила 2 млрд грн по сравнению с плановыми суммами, предусмотренными бюджетом.