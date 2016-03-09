В Украине в феврале возобновилась дефляция

В Украине в феврале 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, зафиксирована дефляция (снижение цен) на уровне 0,4% после инфляции на уровне 0,9%, зафиксированной в январе к декабрю 2015 года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к февралю 2015 года, инфляция в феврале 2016 года замедлилась до 32,7% с 40,3%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-феврале, потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Согласно приведенным данным, в феврале по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожало масло – на 2,4%, канализация – на 2,2%, водоснабжение – на 1,9%, сыр и творог – на 1,9%.

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В годовом выражении больше всего выросли цены на природный газ – в 3,7 раза, горячую воду и отопление – на 77,3%, электроэнергию – на 66,9%, сахар – на 53%.

Наибольшее снижение цен в феврале к январю зафиксировано на яйца – на 24,4%, обувь – на 2,5%, фрукты – на 2,1%.

В годовом выражении снижение цен зафиксировано только на топливо и масла – на 8,2%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, ускорилась до 0,9%, в годовом выражении – замедлилась до 40,3%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.