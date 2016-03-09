Гривня резко укрепилась на межбанке: 25,90 за доллар

В среду, 9 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 15:30 установились на уровне 25,60/25,90 гривни/доллар, сообщает Fin.biz.ua.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1986/28,5318 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3573/0,3619 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:30 установился на уровне 26,1734 гривень/доллар, к этому часу заключено 537 сделок на сумму 323,57 миллиона долларов.