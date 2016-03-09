Минфин предупреждает об угрозе срыва финансирования бюджетных программ

Министерство финансов Украины предупреждает о невозможности начала финансирования бюджетных программ в 2016 году из-за непредоставления отраслевыми министерствами бюджетных паспортов для их утверждения.

Как сообщается на сайте Минфина, в 2016 году законом о бюджете определено 509 бюджетных программ, 456 из которых предполагают утверждение паспортов, при этом на 1 марта министерство получило только 395 паспортов, из которых 288 прошли процедуру утверждения.

"Госказначейство не может открыть бюджетные счета для финансирования соответствующей программы, следовательно, финансирование не может начаться, что приведет к невыплате зарплаты, неоплате коммунальных услуг и тому подобное", - говорится в сообщении.

Минфин подчеркивает, что паспорта должны быть утверждены в течение 45 дней с даты вступления в силу Закона о государственном бюджете (как правило, 1 января), то есть, до 15 февраля. Подготовка паспортов бюджетных программ находится в компетенции главных распорядителей бюджетных средств, включая отраслевые министерства, органы государственной власти и другие учреждения, а утверждение паспорта оформляется совместным приказом главного распорядителя и Минфина.

Также сообщается, что во избежание каких-либо вопросов о своевременности и возможных задержках с финансированием, Минфин будет публиковать реестр бюджетных паспортов с датой их получения от бюджетных организаций и датой утверждения Минфином, а в случае возврата паспортов на доработку - с датой такого возврата.

Читайте такжеЭксперты проанализировали выполнение бюджета Украины

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 25 декабря приняла госбюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 миллиардов гривень, что несколько ниже первоначально заложенного показателя в 601 миллиард гривень.