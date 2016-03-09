Нацбанк зарегистрировал платежную систему Paypong

Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы Paypong и выдал платежной организации этой системы – компании "Европейская платежная система" (Киев) свидетельство от 9 марта 2016 года.

Как сообщается на сайте НБУ, сведения о системе Paypong внесены в реестр платежных систем и она стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковским учреждением.

Согласно правилам системы, ее участниками могут быть банки Украины и небанковские финучреждения, которые имеют лицензию на перевод средств без открытия счетов и на основании договора с платежной организацией предоставляют услуги Paypong по переводу средств с ее помощью. Расчетным банком системы является банк "Народный капитал" ("НК Банк").

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Справка УНИАН. Платежная система Paypong создана для осуществления наличных или безналичных переводов в национальной валюте от физических лиц в пользу физических лиц или юридических лиц в пределах Украины.