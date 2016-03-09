Нацбанк значительно укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2618,2756 (9 марта – 2649,7130)

100 EUR – 2873,0338 (9 марта – 2906,7352)

10 RUR – 3,6175 (9 марта – 3,6205)

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Как сообщал УНИАН, 9 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,60/25,90 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0550/28,73810 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3580/0,3630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1828 гривни/доллар, к этому часу заключено 569 сделок на сумму 407,46 миллиона долларов.