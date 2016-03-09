Базовая инфляция в феврале ускорилась до 0,4%

Базовая инфляция в Украине в феврале 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, январем, составила 0,4%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к февралю 2015 года, базовая инфляция в феврале 2016 года составила 25,1%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в феврале 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, зафиксирована дефляция (снижение цен) на уровне 0,4% после инфляции на уровне 0,9%, зафиксированной в январе к декабрю 2015 года.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

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Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 гривни за доллар.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.