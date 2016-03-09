Кабмин ужесточил требования по учету операций обмена валюты

Кабинет министров Украины установил требования по учету операций по купле-продаже валюты, осуществляющихся не в кассах уполномоченных банков.

Об этом говорится в постановлении правительства №149 "Об установлении требований по реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для отдельных сфер применения".

Кроме того, постановлением устанавливаются требования по учету операций по приему и переводу наличных средств через программно-технические комплексы самообслуживания - платежные терминалы.

"Реализация постановления будет способствовать повышению эффективности контроля за операциями по купле-продаже иностранной валюты и наличными расчетами через платежные терминалы, обеспечит нормативно-правовое регулирование применения РРО в указанных сферах, создаст единые основания для разработки и внедрения новых современных моделей РРО, включения их в Государственный реестр электронных контрольно-кассовых аппаратов и компьютерных систем, а также для доработки существующих моделей РРО", - говорится в пояснительной записке к документу.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским пунктам обмена валют. Регулятор обязал такие небанковские финансовые учреждения предоставлять информацию о структуре собственности, повысил требования к минимальному размеру собственного капитала пунктов обмена валют. Капитал небанковского финучреждения до 1 июля 2016 года должен составлять не менее 20 миллионов гривень, если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 миллионов гривень.

Кроме того, небанковские пункты обмена валют должны будут через шесть месяцев после утверждения Государственной фискальной службой Украины государственного реестра регистраторов расчетных операций (РРО) установить кассовые аппараты.

Небанковские валютные обменники должны размещать информацию об установленных курсах обмена валют в сети Интернет.