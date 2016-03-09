Moody's приняло решение прекратить присвоение рейтингов в России по национальной шкале

Об этом сообщает Газета.ру.

«Решение принято в свете законодательных изменений и других потенциальных ограничений, которые влияют на присвоение рейтингов по национальной шкале в России», - отмечается в заявлении.

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Все текущие рейтинги в национальной шкале будут отозваны.

Ранее сообщалось, что Россия может остаться без рейтингов от Fitch из-за санкций.