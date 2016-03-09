Украина и Турция намерены подписать соглашение о ЗСТ до конца года

Украина и Турция намерены подписать Соглашение о Зоне свободной торговли и довести товарооборот между странами до 20 млрд долл до 2020 года, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы обращаем особое внимание на необходимость подписания Соглашения о свободной торговле уже до конца текущего года, - сказал Эрдоган. - Мы также говорили с президентом Порошенко о том, чтобы довести товарооборот до 20 млрд долл к 2020 году».

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Эрдоган также подчеркнул, что помимо Соглашения о свободной торговли, Украина и Турция должны также подписать и реализовать ряд других двусторонних договоров, включая договор об избежании двойного налогообложения и охраны инвестиций.

Как сообщал УНИАН, вопрос формирования зоны свободной торговли между Украиной и Турцией был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016 года - в рамках визита премьер-министра Турции в Украину.

Экспорт товаров из Украины в Турцию по результатам января-сентября 2015 года составил 2,1 млрд долл., тогда как импорт из Турции в Украину за аналогичный период составил 0,6 млрд долл. В ходе переговоров между главами правительств Украины и Турции в феврале 2016 года стороны поставили задачу торговым ведомствам нарастить товарооборот между странами до 10 млрд долл. к 2018 году.