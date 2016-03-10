Китай увеличил до рекордного уровня инвестиции в США и Европу
08:59, 10 марта 2016Финансы
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Объем китайских инвестиций в США и страны Европы достиг рекордного уровня и составил $15 млрд и $23 млрд соответственно.
REUTERS
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на доклад юридической фирмы Baker & McKenzie и консалтинговой группы Rhodium Group.
Показатели выросли на 28% в Европе и на 17% в США, несмотря на экономический спад в Китае, передает Gazeta.ru.
Наибольший объем инвестиций среди стран Европы привлекла Италия, преимущественно благодаря сделке на $7,9 млрд между компаниями Pirelli и ChemChina.
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На втором месте находится Франция с $3,6 млрд инвестиций.
Ранее сообщалось, что валютные резервы Китая достигли пятилетнего минимума.
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