Китай увеличил до рекордного уровня инвестиции в США и Европу

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на доклад юридической фирмы Baker & McKenzie и консалтинговой группы Rhodium Group.

Показатели выросли на 28% в Европе и на 17% в США, несмотря на экономический спад в Китае, передает Gazeta.ru.

Наибольший объем инвестиций среди стран Европы привлекла Италия, преимущественно благодаря сделке на $7,9 млрд между компаниями Pirelli и ChemChina.

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На втором месте находится Франция с $3,6 млрд инвестиций.

Ранее сообщалось, что валютные резервы Китая достигли пятилетнего минимума.