Работа с МВФ должна быть выстроена "как часы" - Гройсман

Работа с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом должна быть выстроена «как часы», сказал спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в ходе 12 международной конференции Dragon Capital.

«Работа с МВФ должна быть выстроена как часы. Все взятые обязательства должны быть выполнены. Вся заявленная поддержка должна быть выполнена на 100%», - сказал Гройсман.

Вместе с тем, он подчеркнул, что нельзя злоупотреблять требованиями Фонда и настаивать на принятии решений «на вчера». «Важно, чтобы наши преобразования корреспондировались между собой», - сказал Гросман.

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Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ в марте 2015 года утвердили 4-летнюю программу реформ с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Украина, согласно программе, получила два кредитных транша на общую сумму 6,7 млрд долл. На данный момент Украины и МВФ согласовывают Меморандум по второму пересмотру программы, утверждение которого Советом директоров МВФ позволит нашей стране получить третий кредитный транш в объеме 1,7 млрд долл.