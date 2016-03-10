Евро в феврале показал худшие результаты среди валют мира - Bloomberg
С 10 февраля евро подешевел к доллару почти на 3%.
За прошедший февраль биржевой курс евро показал худшие результаты в мире, передает Bloomberg.
По данным агентства, это происходит на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Так, с 10 февраля евро подешевел к доллару почти на 3%.
«Не существует чрезмерных ожиданий в отношении действий ЕЦБ, который, вероятно, оставит себе пространство для маневра с точки зрения покупки активов и дальнейшего снижения ставки в отрицательном диапазоне, чтобы избежать впечатления, что он полностью завершил смягчение», — сказал глава валютного департамента Credit Agricole в Токио Юдзи Саито.
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Экономисты ожидают, что на заседании 10 марта ЕЦБ снизит процентную ставку по депозитам, уже находящуюся ниже нуля, а также увеличит объемы программы выкупа активов, запущенной в марте 2015 года.
Также в четверг будут обнародованы обновленные макроэкономические прогнозы ЕЦБ, передает Gazeta.ru.
Как сообщалось, в конце января ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне.