Потребительская инфляция в Китае растёт рекордными темпами

Потребительская инфляция в Китае превысила прогнозы в феврале, ускорившись до максимальных темпов с июля 2014 года, в то время как цены производителей замедлили падение второй месяц подряд, что отчасти освободило регуляторов от необходимости срочного принятия новых мер монетарного стимулирования, передает Reuters.

Потребительская инфляция в годовом исчислении составила 2,3 процента в феврале, сообщило Национальное бюро статистики Китая в четверг, 10 марта, поднявшись с 1,8 процента в январе и превысив прогноз аналитиков на уровне 1,9 процента.

Читайте такжеКитай для поддержки экономики влил в финансовую систему еще $20 миллиардовЭто стало самым быстрым ростом показателя в годовом выражении с июля 2014 года.

Рост цен на продовольствие на 7,3 процента был обусловлен главным образом холодной погодой и сезонным влиянием китайского Нового года, сказал Юй Цюмэй, старший специалист Национального бюро статистики. Непродовольственная инфляция составила 1,0 процента.

"Недавнее восстановление цен на нефть, восстановление продовольственных цен и рост цен на недвижимость в больших городах внесли вклад в рост инфляции в феврале. Мы полагаем, что инфляция не превысит запланированные правительством три процента в этом году, однако рост инфляции очевидно создаст ограничения для дальнейшего смягчения политики", - сказал Го Лэй, старший экономист Founder Securities в Шанхае.