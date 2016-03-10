Розенко: пенсия Азарову начисляться не будет – суд лишь восстановил счет в банке

Министр социальной политики Украины Павел Розенко заявил, что пенсия бывшему премьер-министру Николаю Азарову не начисляется и начисляться не будет.

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя решение Апелляционного суда города Киева о снятии ареста с пенсионного счета Азарова.

"Пенсия Азарову не начисляется и начисляться не будет, не выплачивалась и выплачиваться не будет. Суд лишь восстановил ему счет в банке", - отметил Розенко.

Пенсія Азарову не нараховується і нараховуватися не буде, не виплачувалася і виплачуватися не буде. Суд лише відновив йому рахунок в банку. — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 10 Март 2016

Пресс-служба Минсоцполитики сообщила со ссылкой на главу министерства, что решение суда не повлияет на решение о прекращении начисления и выплаты пенсий Азарову и другим одиозным чиновникам режима Януковича.

«Пенсионный фонд не выплачивает и не начисляет пенсий ни Януковичу, ни Азарову, ни Пшонке. И начислять не будет», - сказал он.

Розенко выразил надежду, что такое решение украинского суда не повлияет на решение ЕС относительно ареста активов Азарова и других чиновников, к которым применены санкции.

Напомним, 21 декабря Печерский районный суд Киева арестовал пенсии на текущих счетах в Ощадбанке бывшего президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.

4 февраля 2016 года Апелляционный суд Киева вынес решение о разблокировании пенсионного счета Азарова.