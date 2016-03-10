Украина и МВФ не обсуждают новую программу сотрудничества взамен действующей - Яресько

Украина и ключевой кредитор страны Международный валютный фонд не рассматривают возможность новой программы сотрудничества взамен действующей четырехлетней программы EFF, принятой в марте 2015 года. Об этом сказала министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе 12 международной конференции Dragon Capital.

«Нужно понимать, что новой программы никто не обсуждает, потому что ситуация, которая была год назад - это были сумасшедшие изменения в экономическом и финансовом устройстве страны. Сейчас мы это не обсуждаем», - сказала министр.

Она подчеркнула, что правительство сделало и делает все необходимое, чтобы выполнить условия программы. «Сейчас мы хотим финализировать Меморандум (по втором пересмотру программы EFF). За последние пару месяцев он изменился. Это живой документ. Ситуация изменилась и Меморандум изменился. Он ведь не только о том, что было раньше, но и о том, что будет дальше, - сказала министр. - Мало того, есть вещи, которые должны быть сделаны до того, как Меморандум попадет на рассмотрение Совета директоров. В этой связи задержка с Меморандумом - это, бесспорно, предмет для озабоченности. Но я хочу, чтобы все поняли - это не показатель кризиса, как это было год назад. Мы уже сделали хорошую работу, и мы далеки от ситуации, которая была год назад».

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Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ в марте 2015 года утвердили 4-летнюю программу реформ с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Украина, согласно программе, получила два кредитных транша на общую сумму 6,7 млрд долл. На данный момент Украина и МВФ согласовывают Меморандум по второму пересмотру программы, утверждение которого Советом директоров МВФ позволит нашей стране получить третий кредитный транш в объеме 1,7 млрд долл.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Согласование и подписание Меморандума по второму пересмотру программы EFF позволит МВФ назначить дату заседания Совета директоров, в ходе которого будет решен вопрос о предоставлении нашей стране третьего кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл.

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Одним из факторов, приостановивших работу по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке украинского правительства. Вопрос отставки правительства обсуждается с начала года.