Яресько о возможном назначении на должность премьер-министра: Я не комментирую слухи

Министр финансов Украины Наталья Яресько отказалась комментировать информацию о своем возможном назначении на должность премьер-министра Украины. Об этом она сказала в ходе 12 международной конференции Dragon Capital.

"Я не комментирую слухи", - сказала Яресько.

При этом она отказалась также подтвердить или опровергнуть информацию о том, что с ней ведут переговоры о формировании нового Кабинета министров. "Я работаю министром финансов Украины в легитимном правительстве. Я работаю каждый день над тем, за что я отвечаю", - сказала министр.

По словам Яресько, сейчас не время для спекуляций. «Правительство не в кризисе. Последние 15 месяцев мы работали очень напряженно. Мы провели важные структурные реформы. Было ли их достаточно? Нет. Работы более, чем достаточно. Но спекуляции сейчас не то, что нам нужно. У нас действующее правительство, и мы работаем каждый день. А спекуляции могут как раз усилить кризис», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, вопрос отставки действующего правительства Украины обсуждается с начала года в связи с заявлениями об отставке сразу нескольких министров. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.

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Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решения об уходе из правительства менять не будет. Позднее он отметил, что не исключает возвращения в правительство, но лишь при условии смены премьер-министра.

16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем, постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.