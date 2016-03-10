ГПУ: суд повторно арестовал средства на пенсионном счете Азарова

Генеральная прокуратура заявляет, что суд по ходатайству прокурора повторно арестовал денежные средства, находящиеся на пенсионном счете экс-премьер-министра Николая Азарова.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры в связи с распространением информации о том, что Азарову по решению Апелляционного суда Киева должна продолжаться выплата пенсии.

Как объясняют в ГПУ, «действительно, решением Апелляционного суда города Киева от 04 февраля 2016 года было отменено постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 21 декабря 2015 года о наложении ареста на пенсию (денежные выплаты) Азарова».

Вместе с тем управление специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в ходе досудебного расследования уголовного производства в отношении Азарова повторно обратилось с соответствующим ходатайством к следственному судье Печерского районного суда Киева, постановлением которого от 24 февраля 2016 года указанное ходатайство удовлетворено и наложен арест на денежные средства, находящиеся на пенсионном счете экс-премьер-министра Азарова, заявили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Печерский райсуд Киева арестовал пенсионный счет экс-премьера Азарова. Арест был наложен по ходатайству следователя Генпрокуратуры в рамках расследования уголовного производства по факту сговора экс-президента Виктора Януковича, Азарова, экс-министра финансов Юрия Колобова, экс-председателя правления «Укртелекома» Георгия Дзекона и директора ООО «ЕСУ» Ильи Солодовского.

Ранее в СМИ появилась информация, что Апелляционный суд Киева постановил, что арест пенсионного счета Азарова был незаконным, и отменил это решение.

В свою очередь министр социальной политики Павел Розенко заявил, что пенсия Азарову не будет начисляться, несмотря на решение Апелляционного суда.

«Пенсия Азарову не начисляется и начисляться не будет, не выплачивалась и выплачиваться не будет. Суд только восстановил ему счет в банке», - подчеркнул Розенко.