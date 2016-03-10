Создатель рейтинга Doing Business рассказал, как навсегда остановить инфляцию в Украине

С инфляцией можно легко справиться, если перейти к так называемой политике currency board. Это когда страна заявляет, что у нее больше нет монетарной политики Центробанка.

Об этом создатель знаменитого рейтинга Doing Business Симеон Дянков рассказал в интервью изданию "Новое время".

"Украина собирается торговать с Европой все больше и больше. Вы движетесь в Европейский союз. Поэтому гривню нужно привязать к евро. И сказать: с завтрашнего дня евро будет стоить, скажем, 30 грн. Нужно привязать национальную валюту к евро. И привязать навсегда. Необходимо принять закон, согласно которому отныне и до тех пор, пока существует еврозона, гривня будет привязана к евро", - говорит он.

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Дянков подчеркивает, что МВФ был против того, чтобы так поступили в ряде стран нашего региона.

"Эстония, Болгария это сделали, и за два-три месяца уровень инфляции упал до нуля. И после этого нам не нужен Центральный банк, регулирующий систему через учетную ставку. Эстония сделала это в 1992–1993 годах, Литва, Латвия, Болгария, целый ряд стран нашего региона это сделали, и это дало хороший результат", - отметил эксперт.

Полное интервью Симеона Дянкова читайте в печатном выпуске журнала "Новое время" завтра, 11 марта.