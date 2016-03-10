Глава Минфина прогнозирует рост ВВП Украины на 1% в этом году

Экономика Украины в текущем году покажет около 1% роста, заявила министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе 12 международной конференции Dragon Capital.

«Я думаю, что мы можем говорить приблизительно об 1% роста в этом году», - сказала Яресько.

По ее словам, экономика страны уже демонстрирует признаки восстановления.

Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года замедлилось до 1,2% с 7,2%, зафиксированных кварталом ранее.

По сравнению с предыдущим, третьим кварталом, в четвертом квартале ВВП с учетом сезонного фактора вырос на 1,5%. Национальный банк Украины оценил падение ВВП Украины в 2015 году в 10,5%, Министерство экономического развития и торговли – в 10,4%.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2% при инфляции 12%. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика Украины в 2016 году покажет рост не более 1%.

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Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.