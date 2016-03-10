ЕБРР выкупил 30% акций "Райффайзен Банка Аваль"

Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировал 30% акций "Райффайзен Банка Аваль".

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Райффайзен Банка Аваль» разместил простые именные акций нового выпуска и зарегистрировал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отчет о результатах размещения простых акций банка. В результате пакет акций ЕБРР увеличился с 9,0078% до 30%, доля Raiffeisen Bank International AG в банке уменьшилась с 87,4714% до 68,2817% акций.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития в ноябре объявил о приобретении 30% акций украинского дочернего банка Raiffeisen Bank International AG - «Райффайзен Банка Аваль».

В результате сделки капитал «Райффайзен Банка Аваль» будет увеличен на 3,15 млрд грн или 122 млн евро.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков по активам. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия).

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ЕБРР - крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 сентября 2015 года банк взял на себя обязательства предоставить 11 миллиардов евро в рамках 346 проектов в стране.