Кабмин подготовил проект бюджета Пенсионного фонда

Кабинет министров подготовил бездефицитный проект бюджета Пенсионного фонда на 2016 год.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на документ, который правительство рассмотрит в четверг на своем заседании.

Согласно документу, доходы Пенсионного фонда в этом году составят 257,2 млрд гривень, расходы - 256,4 млрд гривень.

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С учетом остатков на счетах ПФ на конец прошлого года в размере 840 млн гривень проект бюджета ПФ "является сбалансированным" в расходной части также на уровне 257,2 млрд гривень.

Собственные поступления от ЕСВ (распределенные на общегосударственное пенсионное страхование) запланированы в размере 105,4 млрд гривень, что на 62,7 млрд гривень меньше, чем в 2015 году.

В прошлом году эта цифра закладывалась в размере 168,1 млрд гривень.

Также в проекте бюджета ПФ запланирован объем дотаций из бюджета на уровне 144,9 млрд гривень.

Как следует из пояснительной записки, проект бюджета рассчитывался исходя из объема фонда оплаты труда в этом году в 565,7 млрд гривень.