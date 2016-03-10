Гривня укрепилась на межбанке уже до 25,62 за доллар

В четверг, 10 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,45/25,62 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9180/28,1000 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3590/0,3610 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,5787 грн/долл., к этому часу заключено 74 сделки на сумму 35,41 млн долл.