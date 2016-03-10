"Мы не на краю пропасти": Яресько оценила сроки возобновления сотрудничества с МВФ

Конкретных сроков возобновления сотрудничества Украины и Международного валютного фонда в рамках действующей программы нет, но при наличии политической воли обновленный меморандум с Фондом будет согласован в разумные сроки, сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько в кулуарах 12 международной конференции Dragon Capital.

Министр напомнила, что согласование обновленного меморандума продолжается. «Дедлайна как такового нет. Ситуация в стране не критична, мы не на краю пропасти, потому что правительство и Национальный банк правильно работали последние 15 месяцев. У нас есть резервы, есть средства на валютных счетах правительства», - сказала Яресько.

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Она отметила, что возобновление сотрудничества с МВФ важно не из математических соображений, а по другим причинам, поскольку важно наращивать резервы и далее, и делать это даже быстрее, так как прирост резервов создает уверенность в национальной валюте, банковской системе и способствует возобновлению интереса иностранных инвесторов.

«Сам факт наличия программы имеет для наших инвесторов и стран-партнеров очень большое значение, как доказательство того, что идут реформы. Это зеленый свет для западного мира. Мы сейчас имеем по проекту меморандума комментарии всех министерств, мы работаем, и если будет политическая воля, - это будет сделано в нормальные сроки», - добавила Яресько, не уточняя конкретных сроков.