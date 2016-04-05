Как начать реальную торговлю на Форекс, если у вас нет денег?

Как думаете, можно ли начать зарабатывать на колебании валютных курсов без вложения собственных средств? Можно! Возможность попробовать себя в торговле на международном валютном рынке без вложений и риска действительно есть. Мы подскажем, где начинающему трейдеру взять деньги для торговли на Форекс.

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Каждый новый клиент компании может получить в подарок стартовый капитал в размере 1000 гривен и использовать его для дальнейшего заработка на рынке валют.

Чтобы получить бонус, необходимо зарегистрировать реальный торговый счет в ИнстаФорекс, подтвердить свою личность паспортными данными, затем оформить заявку на получение бонуса.

Начисленный средства невозможно обналичить сразу, зато вся прибыль принадлежит вам и ее можно вывести в любой момент. А когда вы достигнете определенного торгового оборота — сможете снять со счета и сам бонус.

Бездепозитный бонус — это бесплатная торговля на Форекс и полезный практический трейдерский опыт.

Компания ИнстаФорекс уже зарекомендовала себя как надежный и заслуживающий доверия брокер на международном валютном рынке. Здесь цифры говорят сами за себя — на сегодняшний день клиентами компании стали уже более 2 000 000 трейдеров по всему миру. Кроме того, высочайший уровень сервисов и услуг был оценен на престижных международных выставках и премиях.

С ИнстаФорекс у вас есть возможность реализовывать свои цели и получить реальное удовольствие от торговли на Форекс.

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Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34

г. Киев, ул. Шелковичная 42/44, офис 2-С

тел.: +38 (067) 410-97-97

www.instaforex.com

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