НБУ купил у банков более $55 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе 10 марта выкупил у банков валюты больше, чем было заявлено на аукцион - 55,1 миллиона долларов, при этом предложение валюты банками составило 59 миллионов долларов.

Согласно информации на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,5315 гривни/доллар.

Максимальный курс покупки – 25,6 гривни/доллар, минимальный – 25,48 гривни/доллар. По максимальному курсу было куплено 0,9% валюты.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,45/25,62 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на валютном аукционе 3 марта выкупил весь заявленный объем валюты - 30 миллионов долларов, при этом предложение валюты банками составило 43,5 миллиона долларов. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,2534 гривни/доллар, максимальный курс покупки – 26,29 гривни/доллар, минимальный – 26,20 гривни/доллар. По максимальному курсу было куплено 4,7% валюты.