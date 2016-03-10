В первые месяцы года экономика Украины показала небольшой рост – глава НБУ
14:43, 10 марта 2016Финансы
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REUTERS
Рост реального ВВП Украины в прошлом году составил 1,5%, и в первые месяцы этого года экономика Украины также показала небольшой рост, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе 12 международной конференции Dragon Capital.
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«Мы имеем стабильную макроситуацию и рост реального ВВП. Согласно украинским стандартам, в прошлом году мы имели 1,5% роста, и в первые месяцы этого года мы также имеем небольшой, но рост», - сказала Гонтарева.
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