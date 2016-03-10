Гонтарева обещает увеличить золотовалютные резервы до $19,6 миллиарда к концу года

Объем международных резервов Украины к концу года ожидается на уровне 19,6 миллиарда долларов, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе 12 международной конференции Dragon Capital.

"На конец года мы надеемся, что резервы будут 19,6 миллиарда долларов", - сказала Гонтарева.

По ее словам, в рамках программы с Международным валютным фондом, которая рассчитана на 3 года, ожидается, что к этому времени Украина будет иметь стабильный объем резервов.

В то же время, как напомнила Гонтарева, в прошлом году плановый объем резервов на уровне 18 миллиардов долларов не был достигнут в связи с задержкой траншей от Международного валютного фонда и неполучением в резервы ожидаемых 5 миллиардов долларов.

"Мы должны как можно скорее восстановить отношения с международным сообществом, и речь не только о деньгах", – подчеркнула глава НБУ.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в январе выросли на 142 миллиона долларов, или на 1%, - до 13,442 миллиарда долларов.

В 2015 году золотовалютные резервы выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, – до 13,3 миллиарда долларов на 1 января 2016 года.