Европейский центробанк снизил базовую ставку до 0%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг понизил базовую процентную ставку с уровня в 0,05% до нулевого показателя, следует из пресс-релиза регулятора, сообщает Прайм.

Ставка по депозитам понижена до минус 0,4% с минус 0,3%, маржинальная ставка понижена до 0,25% с 0,3%.

Аналитики ожидали сохранения маржинальной ставки на уровне 0,3% и снижения ставки по депозитам до минус 0,4%.

Также ЕЦБ принял решение об увеличении объема выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до 80 миллиардов евро с 60 миллиардов евро ежемесячно.

Выкуп начнется с апреля этого года. Программа продлится до марта 2017 года. "Ежемесячный выкуп активов в рамках программы будет расширен до 80 миллиардов евро, начиная с апреля", - сообщается в релизе.

ЕЦБ 9 марта 2015 года начал программу количественного смягчения (QE) с объемом комбинированных закупок государственных и частных облигаций в 60 миллиардов евро ежемесячно. Регулятор планировал продолжать программу до сентября 2016 года или пока инфляция не достигнет 2%.