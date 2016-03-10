МВФ похвалил реформу банковского сектора и раскритиковал борьбу с коррупцией в Украине

Международный валютный фонд доволен достижениями украинских властей в реформировании банковского сектора, однако отмечает недостатки в направлении борьбы с коррупцией, заявил глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше в ходе 12-й Международной конференции Dragon Capital.

«Каждый раз, когда я прихожу в Национальный банк, я вижу изменения к лучшему», - сказал Ваше, отметив, что среди наибольших достижений - поддержка программы реформ и макрофинансовая стабилизация, в том числе достижения в направлении фискальной, курсовой, монетарной политики и реформирование энергосектора.

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Что касается провалов, то, по словам Ваше, в основном претензии Фонда касаются борьбы с коррупцией. «Мы конечно хотели бы видеть больше прогресса в борьбе с коррупцией, здесь четко видно отставание», - добавил он.

По словам представителя МВФ, программа сотрудничества с Фондом не может контролировать все направления борьбы с коррупцией, но по результатам мониторинга ситуации Фонд видит недостатки. «Нужно помнить, что усилия в борьбе с коррупцией имеют большое значение для защиты инвесторов», - подчеркнул Ваше.

Справка УНИАН. МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.