"Дыра" Пенсионного фонда в этом году составит 81,3 миллиарда

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда с доходами в 257 млрд грн, дефицитом 81,3 млрд грн и дотацией из государственного бюджета в размере 144 млрд грн.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Представляя проект бюджета фонда, министр социальной политики Павел Розенко подчеркнул, что бюджет Пенсионного фонда полностью сбалансированный и в полном объеме обеспечивает выплаты пенсионерам. «Причем он включает повышение пенсий с 1 мая и с 1 декабря. С мая минимальная пенсия составит 1130 грн, с 1 декабря – 1208 грн. Доходы Пенсионного фонда – 257 млрд грн», – сказал Розенко.

Также министр сообщил, что собственные поступления Пенсионного фонда составят 110 млрд грн, а дотация из бюджета – 144 млрд грн. Эта дотация покроет дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 млрд грн, а также компенсирует снижение платежей по единому социальному взносу, ставка которого с 1 января 2016 года снижена почти вдвое – до 22% с около 41%.

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Как сообщал УНИАН, дефицит Пенсионного фонда Украины, который компенсировался дотациями из государственного бюджета, в 2015 году составил 81 млрд грн. На пенсионные выплаты в 2015 году было направлено более 262 млрд грн, что на 8,2 млрд грн, или на 9,1%, больше, чем в 2014 году.