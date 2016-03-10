МВФ: возобновление сотрудничества с Украиной урегулируют и без приезда миссии

Международный валютный фонд не видит необходимости в прибытии в Украину миссии для согласования с Украиной обновленного меморандума и возобновления сотрудничества с нашей страной, сообщил журналистам глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше в ходе 12-й Международной конференции Dragon Capital.

"В этом нет необходимости", - сказал Ваше, отвечая на вопрос, в течение какого периода ожидается прибытие миссии Фонда в Киев после согласования обновленного меморандума внутри страны.

По его словам, урегулировать вопросы возобновления сотрудничества можно без приезда миссии.

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Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ в марте 2015 года утвердили 4-летнюю программу реформ с объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов Украина, согласно программе, получила два кредитных транша на общую сумму 6,7 миллиарда долларов. На данный момент Украина и МВФ согласовывают Меморандум по второму пересмотру программы, утверждение которого Советом директоров МВФ позволит нашей стране получить третий кредитный транш в объеме 1,7 миллиарда долларов.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Согласование и подписание Меморандума по второму пересмотру программы EFF позволит МВФ назначить дату заседания Совета директоров, в ходе которого будет решен вопрос о предоставлении нашей стране третьего кредитного транша в объеме 1,7 миллиарда долларов.

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Одним из факторов, приостановивших работу по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке украинского правительства. Вопрос отставки правительства обсуждается с начала года.