Гонтарева назвала политический кризис причиной проблем для сотрудничества Украины с МВФ

Политический кризис в Украине является основным препятствием для возобновления сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом, заявила журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе 12-й международной конференции Dragon Capital.

"Сейчас мы должны остановить политический кризис здесь, это основное препятствие, технически мы готовы", – сказала Гонтарева, отвечая на вопрос, что является препятствием для возобновления сотрудничества с МВФ и получения новых траншей.

При этом она выразила уверенность, что политический кризис будет разрешен.

"Я абсолютно уверена в этом", – подчеркнула глава НБУ.

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Справка УНИАН. МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

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Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 миллиарда долларов. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 миллиарда долларов финансовой помощи – 1 миллиард долларов в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.