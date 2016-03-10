Европейский центробанк не исключает введение отрицательных процентных ставок

Глава Европейского центрального банка Марио Драги допускает, что ЕЦБ может ввести отрицательные процентные ставки, об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на сайте ЕЦБ.

«Опыт, который мы имеем с введением негативных процентных ставок был очень позитивным», — ответил Драги на вопрос журналиста.

При этом глава ЕЦБ подчеркнул, что данный вопрос советом управляющих банка в ближайшее время рассматриваться не будет.

Читайте такжеРиски для экономики еврозоны усилились – ЕЦБ«Мы намерены сохранить действующие ключевые ставки на текущих или более низких уровнях в течение длительного периода времени», — заявил Драги.

Как сообщал УНИАН, Совет управляющих Европейского центрального банка на заседании в четверг, 10 марта, понизил базовую процентную ставку с 0,05% до нулевого показателя.

Ставка по депозитам понижена до минус 0,4% с минус 0,3%, маржинальная ставка понижена до 0,25% с 0,3%.

Аналитики ожидали сохранения маржинальной ставки на уровне 0,3% и снижения ставки по депозитам до минус 0,4%.

Также ЕЦБ принял решение об увеличении объема выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до 80 миллиардов евро с 60 миллиардов евро ежемесячно.

ЕЦБ 9 марта 2015 года начал программу количественного смягчения (QE) с объемом комбинированных закупок государственных и частных облигаций в 60 миллиардов евро ежемесячно. Регулятор планировал продолжать программу до сентября 2016 года или пока инфляция не достигнет 2%.