Суд арестовал более 100 миллионов на счетах компании, скупавшей долги завода Фирташа

Соломенский районный суд города Киева по инициативе Национального антикоррупционного бюро наложил арест на сумму более 116 миллионов гривень на банковских счетах малоизвестной компании "ХК "Энергомережа", скупившей долги подконтрольного бизнесмену Дмитрию Фирташу Запорожского титано-магниевого комбината перед государственной компанией "Запорожьеоблэнерго".

Согласно сообщению пресс-службы НАБУ, арест банковских счетов наложен в рамках расследования уголовного дела по факту присвоения должностными лицами имущества "Запорожьеоблэнерго".

Кроме того, отмечается в сообщении, с начала года НАБУ было подано 5 исковых заявлений в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительными договоров уступки права требования долгов крупных потребителей электроэнергии на общую сумму более 346 миллионов гривень.

"9 марта 2016 суд удовлетворил первое из пяти исковых заявлений, признав недействительным договор, согласно которому "Запорожьеоблэнерго" отступило "ХК "Энергомережа" право требования долга в размере более 39,3 миллиона гривень от ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". Судебное производство по другим четырем искам продолжается", - говорится в сообщении.

"Расследование производства о деятельности должностных лиц "Запорожьеоблэнерго" - яркий пример сочетания инструментов уголовного и хозяйственного судопроизводства. Последние судебные решения дают законные основания для изъятия и возвращения государству средств, которые были выведены на счета частных структур путем заключения незаконных договоров", - цитирует пресс-служба первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в феврале 2016 года обратилась в Фонд госимущества Украины с просьбой сменить руководство энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго" из-за нанесения им убытков компании и государству.

Задолженность "Запорожьеоблэнерго" перед госпредприятием "Энергорынок" за ноябрь-декабрь 2014 года возросла на 131,5 миллиона гривень. По состоянию на 1 января 2015 года задолженность составила 1,211 миллиарда гривень.

Для решения данной проблемы Нацкомиссия неоднократно обращались в Службу безопасности, Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел, Государственную фискальную службу, Запорожскую ОГА, Фонд госимущества и в Кабмин.