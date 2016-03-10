Нацбанк укрепил курс официальной гривни до 25,51 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2551,9193 (10 марта – 2618,2756)

100 EUR – 2770,6188 (10 марта – 2873,0338)

10 RUR – 3,5896 (10 марта – 3,6175)

Читайте такжеГривня укрепилась на межбанке уже до 25,62 за доллар

Как сообщал УНИАН, 10 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,50/25,62 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1290/28,2610 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3580/0,3600 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5192 гривни/доллар, к этому часу заключено 523 сделки на сумму 464,75 миллиона долларов.