В Украине нужно консолидировать банковский сектор – глава НБУ

В Украине 120 банков, 85 из которых представляют всего 5% банковской системы, в связи с чем нашей стране действительно нужно консолидировать банковский сектор.

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе 12-й международной конференции Dragon Capital.

Как отметила Гонтарева, основной этап очистки банковской системы уже позади, и она кардинально отличается от той, которая была два года назад.

"У нас есть 120 банков, из которых 85 представляют всего 5% банковской системы. Их нельзя назвать даже банками, это небольшие финансовые институции, и нам действительно нужно консолидировать банковский сектор", - сказала она.

Также глава НБУ напомнила, что, по ожиданиям регулятора, перезагрузка банковской системы уже началась в середине прошлого года и займет 1 год, то есть завершится к середине этого года, но успех в реформировании банковской системы во многом зависит от возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, а с начала текущего года – еще два финучреждения, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.