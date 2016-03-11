Народный банк Китая резко укрепил курс юаня

Народный банк Китая в пятницу значительно укрепил средний обменный курс юаня к доллару, установив его на отметке 6,4905, сообщает Прайм.

"По данным China Foreign Exchange Trade System, средний обменный курс юаня к доллару в пятницу укрепился на 222 базисных пункта. В четверг курс юаня к доллару составлял 6,5127", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года, когда его девальвация серьезно отразилась на мировых фондовых рынках и привела к падению основных фондовых индексов Китая на 5-6%.

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После обострившейся напряженности на рынках китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8 за доллар, а в сентябре 2009-го вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за один доллар давали около 6 юаней.