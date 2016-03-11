Fitch сохранило прогноз роста экономики Украины в 2016 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2016 году на уровне 1% при инфляции в 17% и среднегодовом курсе гривни 25 грн за доллар.

Об этом говорится в сообщении агентства.

"В 2015 году падение ВВП составило 11,6%, в 2016 году ожидается восстановление до 1%. Инфляция в 2015 году составила 48%, а в 2016-м предполагаем 17%. Курс гривни предполагается на уровне 25 грн за доллар в 2016 году", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины прогнозируют рост экономики на уровне 1% при инфляции 12% и курсе гривни на уровне 24,1 гривни за доллар.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2% при инфляции 12%. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика Украины в 2016 году покажет рост не более 1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.