Deutsche Bank впервые с 2008 года получил убыток - почти 7 миллиардов евро

Чистый убыток крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank за 2015 год составил 6,772 миллиарда евро против прибыли годом ранее на уровне 1,691 миллиарда евро, сообщает Прайм со ссылкой на окончательную финансовую отчетность компании.

При этом выручка банка за отчетный период достигла значения в 33,525 миллиарда евро, увеличившись на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Показатели банка за год, таким образом, совпали с прогнозами самой финансовой организации: Deutsche Bank ожидал убыток за год на уровне 6,7 миллиарда евро, а выручку на уровне 33,5 миллиарда евро.

Чистый убыток Deutsche Bank по итогам четвертого квартала 2015 года достиг 2,125 миллиарда евро против прибыли в 441 миллион евро годом ранее. Выручка составила 6,642 миллиарда евро, что на 15,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Один из руководителей банка Джон Криэн (John Cryan) отметил, что 2015 год был сложным для банка, а начало 2016 года показало сильную волатильность на финансовых рынках.

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В октябре 2015 года Deutsche Bank сообщил, что планирует сократить 15 тысяч сотрудников в рамках стратегического плана развития группы. Банк также планирует продать активы примерно на 4 миллиарда евро, в результате чего численность сотрудников сократится еще на 20 тысяч человек в ближайшие два года. Кроме того, финансовая организация планирует завершить работу в 10 странах — в Аргентине, Чили, Мексике, Уругвае, Перу, Дании, Финляндии, Норвегии, на Мальте и в Новой Зеландии. Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году.