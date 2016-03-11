В Украине могут измениться минимальные нормы соцобеспечения

Верховная Рада Украины намерена ратифицировать Конвенцию Международной организации труда №102 о минимальных нормах социального обеспечения, сообщила во время брифинга глава парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.

"На протяжении последних лет Украина двигалась в направлении ратификации, изменяла свое законодательство и, наконец, президент внес в ВР законопроект о ратификации", - сказала Денисова.

По словам Денисовой, данная конвенция гарантирует гражданам минимальный уровень базовой социальной защиты. Конвенция действует в 30 странах, и Украина станет 31 страной, подпадающей под ее действие после ратификации. Конвенция существует с 1952 года.

Денисова отметила, что по некоторым показателям социальной защиты Украина превосходит требования конвенции. В то же время, по ряду параметров социальной защиты нужно провести усиление обеспечения.

Она сообщила, что Украина взяла на себя обязательства присоединиться к данной конвенции еще в 2006 году, когда ВР ратифицировала обновленную Европейскую социальную хартию.

Депутат отметила, что ее комитет будет доводить до парламентариев важность ратификации. "Надеюсь, что в ближайшее время этот законопроект будет принят", - сказала Денисова.

Денисова также сообщила, что сегодня рассматривается вопрос присоединения Украины к 9 из 15 разделов конвенции. Объясняя различия украинского законодательства и конвенции, Денисова привела в пример отдельные размеры социальных выплат.

"Минимальная ставка помощи по временной утрате трудоспособности у нас обеспечивается на уровне 50% (среднего заработка - УНИАН), конвенция предлагает – не ниже 45%", - сказала Денисова.

Минимальная пенсия по возрасту в Украине, по словам депутата, составляет 78% от минимальной заработной платы, что полностью отвечает требованиям конвенции. В то же время Денисова отметила, что это не может обеспечить достаточный уровень жизни пенсионеров. Также нормам конвенции отвечают уровень социального обеспечения в случае несчастных случаев на производстве и помощь при беременности и родах.

"Однако, задачей для нас станет поиск возможностей по увеличению помощи по инвалидности и пенсий в связи с утратой кормильца», - сказала Денисова.

В частности, депутат отметила, что конвенции сегодня отвечает лишь размер помощи инвалидам І группы, которая равняется 100% пенсии по возрасту. Также лишь частично отвечают конвенции условия получения права на пенсию в связи с потерей кормильца.

Представитель регионального офиса Международной организации труда для стран Европы и Центральной Азии Валерия Шмитт на брифинге заявила, что ратификация данной конвенции должна усилить социальную защиту в Украине.

"Украина долго работала над приближением ратификации конвенции, и, безусловно, ратификация усилит систему социальной защиты в Украине», - сказала Шмитт.

Она также отметила, что таким образом законодательство Украины будет гармонизировано и приближено к международным стандартам социальной защиты, что важно для правительства, парламента и граждан.

Читайте такжеКабмин подготовил проект бюджета Пенсионного фонда

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 сентября 2015 года приняла закон "О ратификации Конвенции Международной организации труда об основных целях и нормах социальной политики №117".

Конвенцией предусмотрено, что повышение уровня жизни рассматривается как основная цель при планировании экономического развития.

Конвенцией поощряется установление минимальной заработной платы в коллективных договорах, свободно заключаемых между профсоюзами, которые представляют заинтересованных работников, и работодателями или организациями работодателей. Документом предусмотрено, что в случае отсутствия соответствующих договоренностей об установлении минимальной зарплаты в коллективных договорах, необходимо принять соответствующие меры с целью обеспечения установления минимальных ставок заработной платы путем проведения консультаций с представителями работодателей и работников, включая представителей их соответствующих организаций, где таковые существуют.

Читайте такжеСоциальная защита для прошедших проверку

Конвенцией также предусмотрено, что заработная плата обычно выплачивается только законными средствами платежа. Кроме того, конвенцией предусмотрено недопущение какой-либо дискриминации работников по признакам расы, цвета кожи, пола, вероисповедания, принадлежности к профсоюзной организации.