Поступления единого социального взноса снизились почти на четверть

Сумма поступлений единого социального взноса в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 23,3%, или на 6 миллиардов гривень - до 19,8 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Фискальная служба объясняет сокращения сборов взноса снижением базы налогообложения, при этом индикаторные показатели бюджета на указанный период по ЕСВ выполнены на 103,8%.

"Мы видим частичную детенизацию, частичное увеличение зарплат. В абсолютных числах, это (снижение поступления ЕСВ – УНИАН) нерисковые суммы. Бюджетом было предусмотрено, как перекрывать эти недопоступления по ЕСВ, пока их детенизация полностью не перекроет. Но с тем темпом сборов, которым мы двигаемся, можно сказать, что государство может комфортно покрывать все обязательства по социальным выплатам", - отметил в ходе пресс-конференции глава ГФС Роман Насиров.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Натальи Яресько, снижение ставки единого социального взноса с 1 января 2016 года не приведет к разбалансированию бюджета, поскольку Кабмин не закладывал в бюджет доходы от детенизации зарплат.

В конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%.