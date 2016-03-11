Насиров: "Киевстар" недоплатил 1 миллиард гривень налогов

По результатам плановой проверки крупнейшего украинского оператора сотовой связи «Киевстара» Государственная фискальная служба определила необходимость доплаты компанией 1 млрд грн налога на прибыль.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава ГФС Роман Насиров.

«На предприятии проходила плановая проверка. По результатам был составлен акт, в акте есть доначисление более чем 1 млрд грн по налогу на прибыль», - сказал Насиров.

При этом глава ГФС отметил, что не имеет права сообщать более подробную информацию.

Как сообщал УНИАН, ранее в ряде украинских СМИ появилась информация со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке о том, что «Киевстар» должен доплатить ГФС налогов на сумму более 1 млрд грн.

Пресс-служба компании отрицает подобные заявления и заявляет о готовности отстаивать свою позицию в суде. «В случае необходимости компания готова доказать свою правоту в судебном порядке», - сообщила пресс-служба «Киевстара».