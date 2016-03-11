Валютные качели: гривня снизилась до 25,80 за доллар

В пятницу, 11 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,67/25,80 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4830/28,6250 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3680/0,3700 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,8567 гривни/доллар, к этому часу заключено 275 сделок на сумму 124,87 миллиона долларов.